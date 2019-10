Seehofer warnt vor größerer Flüchtlingswelle als 2015

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) warnt vor einem noch größeren Flüchtlingszustrom als 2015. Der CSU-Politiker fordert in der "Bild am Sonntag" deshalb mehr Solidarität von den EU-Staaten. Hintergrund sind die weiter steigenden Flüchtlingszahlen auf den griechischen Inseln. Bei den Kontrollen an den EU-Außengrenzen sei mehr Hilfe nötig, so Seehofer. Gemeinsam mit der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) wolle er alles dafür tun, dass sich eine Situation wie vor vier Jahren nicht wiederhole.