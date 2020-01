Seehofer verurteilt Angriff auf Polizisten in Leipzig

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat den Angriff auf Polizisten in Leipzig in der Silvesternacht verurteilt. Diese Tat zeige, dass menschenverachtende Gewalt auch von Linksextremen ausgehe, erklärte Seehofer. Ein starker Staat sei nur mit starken Polizei- und Einsatzkräften möglich - man müsse geschlossen hinter ihnen stehen. Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, sagte, die Attacken seien unerträglich und keinesfalls zu akzeptieren. Sie erinnerten fatal an die Ausbildung linksterroristischer Strukturen in den 70er Jahren. Bei dem Angriff von mutmaßlich Linksextremen ist in Leipzig ein Polizist schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.