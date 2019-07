Seehofer legt Plan gegen Wohnungsnot vor

per Mail teilen

Die Baulandkommission von Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) hat einen Plan vorgelegt, um die Wohnungsnot zu bekämpfen. In dem Papier wird Bund, Ländern und Kommunen empfohlen, eigene Grundstücke vergünstigt bereitzustellen, damit bezahlbare Wohnungen gebaut werden können. Städte sollen demnach Grundstücksbesitzer verpflichten können, ihre Grundstücke tatsächlich zu bebauen oder zu verkaufen. Dadurch soll verhindert werden, dass mit Bauland spekuliert wird. Die Vorschläge der Baulandkommission sollen in den anstehenden Gesetzgebungsprozess im Bundestag einfließen. Ziel ist es auch, den rasanten Mietpreisanstieg vor allem in Ballungsräumen zu stoppen.