Seehofer fordert in Griechenland europäische Flüchtlingspolitik

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich bei seinem Besuch in Griechenland noch einmal für eine europäische Flüchtlingspolitik ausgesprochen. Niemand in Europa solle glauben, das Thema betreffe ihn nicht, sagte er in Athen. Seit ein paar Monaten sind wieder vergleichsweise viele Menschen in Schlepperbooten von der Türkei über das Mittelmeer auf die griechischen Inseln gekommen. Die Aufnahmelager dort sind inzwischen überfüllt. Seehofer sagte Griechenland deshalb Unterstützung beim Grenzschutz zu. Außerdem bot er an, Personal für die Bearbeitung von Asylanträgen in das Land zu schicken. Vor seinem Griechenlandbesuch hatte Seehofer mit Politikern in der Türkei über den Umgang mit Flüchtlingen beraten.