Seehofer: Mehr Kontrollen an deutschen Grenzen

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will härter gegen illegale Einreisen vorgehen. Bereits ab heute werde es deshalb mehr Kontrollen an den deutschen Grenzen geben, kündigte Seehofer in der "Bild"-Zeitung an. Es sollten so Menschen aufgespürt werden, die trotz Einreiseverbots Asyl in der Bundesrepublik beantragen wollten. Hintergrund ist der Fall eines libanesischen Clanchefs. Er war im Juli abgeschoben worden - in der vergangenen Woche kehrte er illegal nach Deutschland zurück und beantragte dort Asyl.