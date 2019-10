Seehofer: Beschämende Diskussion um Bootsflüchtlingen

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die in Deutschland geführte Debatte über die Verteilung von Bootsflüchtlingen als beschämend bezeichnet. Seehofer sagte bei einem Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg, 225 aus Seenot gerettete Menschen innerhalb von 14 Monaten könne nicht als große Herausforderung bezeichnet werden. Er will dafür werben, dass sich weitere EU-Staaten an einem festen Mechanismus zur Verteilung von Flüchtlingen beteiligen. EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos rief die Staaten zu mehr Verantwortung und Solidarität auf.