Seegerichtsurteil über Konflikt zwischen Russland und Ukraine

Der Internationale Seegerichtshof in Hamburg hat ein Urteil im Fall der von Russland festgenommenen 24 ukrainischen Matrosen gesprochen. Die Männer müssten umgehend freigelassen und die beschlagnahmten Schiffe zurückgegeben werden. Beide Seiten sollten sich außerdem bemühen, die extrem angespannte Situation nicht weiter zu verschärfen, sagte ein Richter. Die russische Küstenwache hatte die ukrainischen Schiffe vor einem halben Jahr gewaltsam gestoppt und die Matrosen festgesetzt. Russland weigerte sich, an der Verhandlung des Hamburger Gerichtshofes teilzunehmen - dennoch ist das Land nach dem Seerechtsübereinkommen verpflichtet, sich an die Entscheidung der Richter zu halten.