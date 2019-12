Sechs der sieben Verdächtigen sind nach dem Tod eines Feuerwehrmannes in Augsburg aus der U-Haft entlassen worden. Das Landgericht Augsburg teilte mit, gegen die Männer gebe es keinen hinreichenden Tatverdacht. Ihnen war Beihilfe zum Totschlag vorgeworfen worden. Am Nikolaustag hatte einer der Verdächtigen den 49-Jährigen mit einem Faustschlag so schwer verletzt, dass er Mann kurz darauf starb. Der Hauptverdächtige sitzt auch weiter in U-Haft.