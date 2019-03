per Mail teilen

Kurz vor einem Kinder-Karnevalsumzug im Oberhausener Stadtteil Osterfeld ist einer der Wagen in Brand geraten. Laut Polizei hatte ein Karnevalist Kraftstoff in einen benzinbetriebenen Stromgenerator geschüttet, ohne das Gerät auszuschalten. Darauf erfolgten eine Verpuffung und eine Stichflamme. Der Mann wurde schwerstverletzt in eine Spezialklinik geflogen. Fünf weitere Menschen wurden bei dem Unglück ebenfalls verletzt.