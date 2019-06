Sea Watch fährt trotz Verbotes in italienisches Gewässer

Das Rettungsschiff der deutschen Hilfsorganisation Sea Watch fährt trotz Verbots in italienische Hoheitsgewässer ein. Das hat der Sprecher der Hilfsorganisation der ARD bestätigt. Die Kapitänin der "Sea Watch" riskiert damit, dass das Schiff beschlagnahmt wird. Zudem droht eine Geldstrafe von bis zu 50.000 Euro. An Bord des Schiffs befinden sich 42 Flüchtlinge. Sie wurden vor zwei Wochen vor der Küste Libyens gerettet. Elf Menschen - darunter Frauen, Kinder und Kranke - durften das Schiff mittlerweile verlassen und in Italien an Land.