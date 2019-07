per Mail teilen

Sea Watch-Kapitänin Carola Rackete wird heute in Italien vernommen. Der ehemalige Kapitän des Rettungsschiffs Cap Anamur und Flüchtlingsbeauftragte von Schleswig-Holstein, Stefan Schmidt, geht davon aus, dass sie nicht erneut verhaftet wird.

Die 31-Jährige Carola Rackete ist wegen Menschenschmuggel und Widerstand gegen die Staatsgewalt angeklagt. Mit ihrem Schiff "Sea Watch 3" hatte sie Ende Juni 40 Flüchtlinge im Mittelmeer aufgenommen und somit vor dem Ertrinken gerettet.

Um die Migranten ärztlich versorgen zu lassen, hatte Rackete auf der Insel Lampedusa angelegt - obwohl italienische Behörden ihr das vorher verboten hatten. Der Vorfall hatte eine Debatte über den Umgang mit aus Seenot geretteten Migranten ausgelöst.

Schmidt rechnet nicht mit einer Verhaftung

Der ehemalige Kapitän des Rettungsschiffs Cap Anamur und Flüchtlingsbeauftragte von Schleswig-Holstein, Stefan Schmidt, geht davon aus, dass Rackete nicht erneut in Haft genommen wird. Im SWR-Tagesgespräch sagte Schmidt, Italiens Richter wüssten, was Recht ist. Es sei aber leider auch ein politischer Prozess, daher könne man nicht voraussagen, was passieren werde.

ex-Cap Anamur-Kapitän Stefan Schmidt zur Anhörung im Fall Rackete Schmidt geht davon aus, dass sich die deutsche Sea Watch-Kapitänin in Italien vor Gericht verantworten muss. Im SWR-Tagesgespräch bezeichnete er den Fall als "politischen Prozess".

Wann wird das Rettungsschiff freigegeben?

Die Hilfsorganisation Sea-Watch erklärte im Vorfeld, in früheren Fällen hätten sich entsprechende Vorwürfe stets als haltlos erwiesen. "Wir gehen davon aus, dass das wieder passiert", sagte Sea-Watch-Sprecher Oliver Kulikowski in Berlin.

Kulikowski äußerte die Hoffnung, die in Licata bei Agrigent festgesetzte "Sea-Watch 3" könne schon vor dem Abschluss der Ermittlungen gegen Rackete wieder freigegeben werden. Bei der vorübergehenden Beschlagnahmung sei es um die Beweisaufnahme gegangen. Inzwischen stehe in der Hafenstadt eine neue Crew bereit, um wieder in das Rettungsgebiet vor Libyen und Tunesien zu fahren.