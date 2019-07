Die Kapitänin der "Sea Watch 3", Carola Rackete, steht vorerst weiter unter Hausarrest. Nach einer Anhörung durch einen Richter soll bis zum Morgen eine Entscheidung fallen, wie es weitergeht. Deutsche Politiker fordern die Freilassung von Rackete.

Ein italienischer Ermittlungsrichter vertagte am Abend die Entscheidung, ob gegen Rackete ein Haftbefehl erlassen wird. Die 31-jährige Kapitänin des Schiffs "Sea Watch 3" steht damit bis mindestens Dienstag weiter unter Hausarrest. Das bestätigten ein Sea-Watch-Sprecher und der Anwalt der Kapitänin.

Die Staatsanwaltschaft wirft Rackete Widerstand gegen ein Militärschiff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. Außerdem könnte sie wegen Beihilfe zu illegaler Migration angeklagt werden. Ihr drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Deutsche Politiker fordern Freilassung

Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) kritisierte das Vorgehen der italienischen Justiz. Er forderte sie auf, die Vorwürfe schnell zu klären. Der SPD-Politiker warnte davor, die Seenotrettung zu kriminalisieren. Menschenleben zu retten sei eine humanitäre Verpflichtung.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kritisierte die italienischen Behörden wegen der Festnahme. Es könne ja sein, dass es italienische Rechtsvorschriften gebe, wann ein Schiff einen Hafen anlaufen dürfe. Aber:

"Italien ist nicht irgendein Staat. Italien ist inmitten der Europäischen Union, ist Gründungsstaat der Europäischen Union. Und deshalb dürfen wir von einem Land wie Italien erwarten, dass man mit einem solchen Fall anders umgeht." Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Sommerinterview des ZDF

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kritisierte die Verhaftung der "Sea Watch 3"-Kapitänin. Lebensretter dürften nicht kriminalisiert werden.

Rackete verteidigt ihr Handeln

Dass sie an der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa angelegt habe, sei "kein Akt der Gewalt, sondern nur des Ungehorsams" in einer verzweifelten Situation gewesen, sagte Carola Rackete am Sonntag der italienischen Zeitung "Corriere della Sera". "Mein Ziel war es lediglich, erschöpfte und verzweifelte Menschen an Land zu bringen." Sie habe Angst gehabt, die Migranten würden ins Wasser springen und ertrinken. Viele von ihnen können nicht schwimmen.

Die 31-jährige Deutsche war am Samstag festgenommen worden. Zuvor hatte sie die "Sea Watch 3" mit 40 Migranten an Bord trotz des ausdrücklichen Verbots der italienischen Behörden in den Hafen von Lampedusa gesteuert. Ihr wird vorgeworfen, bei ihrem Einlaufen im Hafen ein Schnellboot der Polizei in Gefahr gebracht zu haben. Sie habe das Polizeiboot sicher nicht berühren wollen, sagte sie dem Bericht zufolge. Sie habe die Situation falsch eingeschätzt, als sie sich dem Dock näherte.

