"Sea Watch 3"-Kapitänin Rackete wieder frei

Die in Italien festgenommene Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete ist wieder frei. Das teilte die Hilfsorganisation am Abend mit. Zuvor hatte ein Untersuchungsrichter in Rom den Hausarrest gegen die 31-Jährige Deutsche aufgehoben. Italiens Innenminister Matteo Salvini erklärte, Rackete solle wegen Gefährdung der nationalen Sicherheit ausgewiesen werden. Sie hatte das Hilfsschiff mit 40 Migranten an Bord am vergangenen Samstag in den Hafen von Lampedusa gesteuert, obwohl das von der italienischen Regierung verboten worden war.