Schwimmendes Atomkraftwerk hat Russland erreicht

Das weltweit erste schwimmende Atomkraftwerk hat sein Ziel im Fernen Osten Russlands erreicht. Die beiden Reaktoren der "Akademik Lomonossow" stehen auf einer Plattform. Die Anlage sieht aus wie ein Schiff. Sie wurde in den vergangenen Wochen mit Schleppern von Murmansk im Norden Russlands bis in die 4.700 Kilometer entfernte Stadt Pewek gezogen. Die Region ist schwer zugänglich und hatte bisher Energie-Versorgungsprobleme. Außerdem sollen die Reaktoren Strom für Gas- und Öl-Bohrinseln liefern. Der Transport auf See hatte viel Kritik ausgelöst. Atomkraftgegner nennen die Anlage das "schwimmende Tschernobyl".