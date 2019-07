per Mail teilen

Freiwasser-Schwimmerin Finnia Wunram hat die fünfte Medaille für Deutschland bei der Schwimm-WM in Südkorea gewonnen. Die 23-Jährige aus Magdeburg kam über 25 Kilometer als Zweite hinter der brasilianischen Titelverteidigerin Ana Marcela Cunha ins Ziel. Bronze ging an die Französin Lara Grangeon. Die deutschen Freiwasserschwimmer haben bisher so viele Medaillen wie seit 2013 nicht mehr geholt.