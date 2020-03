per Mail teilen

London will Brüssel bei den Gesprächen über die künftigen Beziehungen zur EU unter Druck setzen. Das schürt die Angst vor einem Scheitern der Verhandlungen.

Die britische Regierung hat mit einem Abbruch der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zur EU gedroht, sollte sich bis Juni kein Abkommen abzeichnen. Das geht aus dem britischen Verhandlungsmandat hervor. Beginnen sollen die Verhandlungen am Montag in Brüssel. Sollten sie scheitern, will sich London ganz auf einen Austritt ohne Anschlussabkommen nach dem Auslaufen der Übergangsphase Ende des Jahres vorbereiten.

Johnson: Übergangsfrist soll nicht verlängert werden

London und Brüssel haben bis Ende Dezember Zeit, um sich auf ein Handelsabkommen zu einigen, bevor die Brexit-Übergangsphase ausläuft. Ansonsten drohen vor allem der Wirtschaft schwere Konsequenzen. Großbritannien war am 31. Januar aus der Staatengemeinschaft ausgeschieden, unterliegt aber noch bis Jahresende EU-Regeln. Eine Verlängerung der Übergangsfrist, die noch bis Ende Juni offen steht, lehnt der britische Premierminister Boris Johnson vehement ab.

EU will Vertrag nicht um jeden Preis

Dass die Gespräche schwierig werden, davon geht auch EU-Chefunterhändler Michel Barnier aus. Man sei dazu bereit, "aber wir werden diesen Vertrag nicht um jeden Preis schließen", erklärte der Franzose bei der Vorstellung des eigenen EU-Mandats.

Dauer 2:40 min EU-Verhandlungsmandat steht bereits Wie das EU-Verhandlungsmandat aussieht, erklärt Brüssel-Korrespondent Ralph Sina im Audio.

Abgespecktes Abkommen am wahrscheinlichsten

London nimmt wie erwartet eine harte Position ein. Eine Anpassung britischer Gesetze an EU-Regeln werde nicht akzeptiert, heißt es. Auch der Europäische Gerichtshof solle keinerlei Rechtsprechung in Großbritannien ausüben dürfen. "Alles, was wir wollen, ist die gegenseitige Anerkennung unserer hohen Standards und den gegenseitigen Zugang zu unseren Märkten", sagte Johnson.

Die EU befürchtet, dass Großbritannien seine Unternehmen von teuren Umwelt- und Sozialauflagen befreit, bei Bedarf mit Subventionen hilft und so den Wettbewerb verzerrt - sie pocht darauf, dass die EU-Standards Referenzwerte bleiben. Neben einem Freihandelsabkommen wollen die Briten separat Bereiche wie Fischerei, Luftfahrt, Migration und Strafverfolgung klären. Brüssel hingegen peilt ein umfassendes Abkommen an, das möglichst alle diese Sachgebiete unter einen Hut bringt.