Schwerer Unfall mit Glück

Auf der A27 bei Verden in Niedersachsen hat der Fahrer eines Gefahrgut-Transporters verhindert, dass ein Reisebus mit Kindern an Bord in einen schweren Unfall verwickelt wurde. Laut Polizei beobachtete der 24-jährige Fahrer in seinem Rückspiegel, wie ein anderer Lkw ungebremst in das Stauende hinter ihm raste. Daraufhin lenkte er seinen Transporter mit Vollgas auf die linke Spur und verhinderte so, dass er auf den vor ihm stehenden Reisebus geschoben wurde. Zwei Lkw wurden bei dem Unfall völlig zerstört. Ein Mensch wurde schwer, zwei weitere leicht verletzt.