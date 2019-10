Schwere Ausschreitungen in Katalonien

In Katalonien ist es wegen der Urteile gegen Anführer der Unabhängigkeitsbewegung erneut zu schweren Ausschreitungen gekommen. Mindestens 74 Menschen mussten ärztlich behandelt werden. Es gab drei Festnahmen. Zehntausende Menschen waren am Abend auf der Straße. In Barcelona lieferten sich Demonstranten Straßenschlachten mit der Polizei. Die Regierung in Madrid verurteilte in einer Stellungnahme die Gewalt. Es handle sich um eine koordinierte Aktion von Gruppen, die das Zusammenleben in Katalonien zerstören wollten.