Vor der Parlamentswahl in der Schweiz sagten Umfragen eine grüne

Welle voraus. Erste Ergebnisse bestätigen das. In der Regierung sind die Grünen deswegen aber wohl trotzdem noch nicht.

Das Thema Klimawandel verhalf den Schweizer Grünen bei der Parlamentswahl am Sonntag selbst die kühnsten Vorhersagen übertroffen. Nach einer ersten Hochrechnung überholten sie mit fast 13 Prozent eine der vier Regierungsparteien in der Wählergunst. Sollten sich die Hochrechnungen bestätigen, würden die Grünen viertstärkste Kraft.

Zusammen mit den Grünliberalen, die Umweltschutz mit liberaler Wirtschaftspolitik verbinden, kämen die Grünen nach der Hochrechnung sogar auf gut 20 Prozent und würden zweitstärkste Kraft. Allerdings liegen die Parteien außer beim Umweltschutz in ihren Positionen weit auseinander.

Dauer 3:02 min Schweizer Parlamentswahl: Hochrechnungen zeigen erwarteten Grünrutsch Bei den Schweizer Parlamentswahlen ist es zum erwarteten Grün-Rutsch gekommen. Nach Hochrechnungen erzielten die Grünen und die grünliberale GLP deutliche Stimmenzuwächse. Stärkste Partei bleibt trotz Verlusten die rechtspopulistische SVP.

Grüne trotz vieler Stimmen wohl noch nicht in der Regierung

Dennoch dürfte sich der grüne Erdrutsch zunächst nicht in der Regierung niederschlagen: Nach Schweizer Gewohnheit wird eine Partei erst nach zwei Wahlen mit starkem Wählerzuwachs in die Regierung aufgenommen. So war es bei der rechtskonservativen SVP: sie bekam 2003 erst einen zusätzlichen Sitz in der Regierung, nachdem sie ihren Wähleranteil bei zwei Wahlen auf 26,7 Prozent fast verdoppelt hatte.

Die Grünen-Vorsitzende Regula Rytz ließ sich in ersten Interviews nicht darauf ein, ob sie einen grünen Bundesratssitz fordern will. Der Wählerwille müsse sich aber niederschlagen. Sie verlangte einen Klimagipfel mit Parteien und Klima-Forschern, um schnell konkrete Maßnahmen zur Begrenzung der Klimaerwärmung auf den Weg zu bringen.

So funktioniert die Schweizer Regierung Der Bundesrat aus sieben gleichberechtigten Mitgliedern hat Aufgaben und Funktionen inne, die in anderen demokratischen Ländern das Staatsoberhaupt übernimmt. Ein damit vergleichbares Amt wie auch einen Regierungschef gibt es in der Schweiz nicht. Auch der Schweizer Bundespräsident ist nicht mit dem in Deutschland oder Österreich vergleichbar. Er ist ein Mitglied des Bundesrates und leitet dessen Sitzungen. Aktuell hat diese Position Ueli Maurer inne. Er übernimmt nur einige Repräsentationsaufgaben eines Staatsoberhauptes beispielsweise bei Besuchen anderer Regierungschefs oder bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Die Mitglieder des Bundesrates werden zusammen von Nationalrat und Ständerat gewählt.

Rechtspopulisten sind großer Verlierer

Die SVP, die von der AfD als großes Vorbild bezeichnet wird, war am Sonntag der große Verlierer. Die Partei, die gegen Migration und eine weitere Annäherung der Schweiz an die Europäische Union ist, büßt voraussichtlich drei Prozentpunkte ein, bleibt aber stärkste Partei, mit voraussichtlich gut 26 Prozent.

Das Land mit rund 8,4 Millionen Einwohnern wird seit Jahrzehnten von den vier größten Parteien mit klarer Mitte-Rechts-Mehrheit regiert. Diese Parteien stellen sieben Bundesräte, die die Ministerien unter sich aufteilen. Sie suchen bei allen Politikgeschäften über die Parteigrenzen hinweg Kompromisse.

Grüne könnten im Kanton Genf stärkste Kraft werden

Im Kanton Genf steuern die Grünen auf einen Wähleranteil von 20 Prozent zu und könnten dort stärkste Partei werden. Im konservativen Kanton Glarus rund 70 Kilometer südöstlich von Zürich schaffte ein grüner Politiker eine kleine Sensation. Mathias Zopfi stieß den amtierenden SVP-Vertreter in der kleineren Parlamentskammer, dem Ständerat, vom Sockel und gewann dessen Sitz. In Zürich waren die Grünen nach Hochrechnungen mit einem Plus von 4,4 Prozentpunkten und die Grünliberalen mit plus 6,8 Prozentpunkten erfolgreich.

Dauer 1:46 min Europa ist kein Wahlkampfthema Jeder sollte doch aber wissen, ob ein Kandidat für oder gegen Europa ist, aber die Schweizer Politiker finden keine klaren Worte

Stichwahlen im November

Die Sitzverteilung in der großen Kammer, dem Nationalrat, stand noch nicht fest. Erste Zahlen deuteten darauf hin, dass die beiden konservativsten Parteien dort ihre hauchdünne absolute Mehrheit verlieren. Die Fraktion der SVP und gleichgesinnter Parteien und die FDP hatten im alten Parlament 101 der 200 Sitze. Den Hochrechnungen zufolge könnten die Grünen im Nationalrat auf 15 Sitze kommen. Im Ständerat werden mehrere der 46 Sitze erst durch Stichwahl im November entschieden.

Wahlberechtigt waren knapp 5,4 Millionen Bürger. Die Wahlbeteiligung lag aber zuletzt unter 50 Prozent. Politologen erklären das damit, dass die Schweizer mindestens vier mal im Jahr bei Volksabstimmungen ihre Meinung sagen können.