per Mail teilen

Der Georg-Büchner-Preis geht in diesem Jahr an den Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuss. Das hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung mitgeteilt. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und gilt als wichtigste Auszeichnung in Deutschland. Zu den bisherigen Preisträgern zählen beispielsweise Marcel Beyer, Rainald Goetz und Martin Mosebach.