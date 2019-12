In der Schweiz ist erstmals ein Atomkraftwerk vom Netz gegangen. Nach 47 Betriebsjahren schaltete ein Mitarbeiter das AKW Mühleberg bei Bern endgültig aus. Die hoch radioaktiven Brennstäbe sollen noch vier Jahre im Abklingbecken verbleiben, bevor sie in ein Zwischenlager kommen. Der Rückbau der Anlage dauert bis 2034. Damit sind in der Schweiz noch vier Reaktorblöcke in Betrieb, zwei davon nahe der deutschen Grenze bei Waldshut-Tiengen.