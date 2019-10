Schweiz: Wichtige Straße am Vierwaldstättersee gesperrt

In der Schweiz ist die Axenstraße am östlichen Ende des Vierwaldstättersees gesperrt worden. Zuvor waren mehrere tausend Kubikmeter Gestein abgestürzt - weitere Steinschläge drohen. Fachleute gehen davon aus, dass es künftig immer öfter solche Ereignisse gibt. Der Klimawandel führt ihrer Ansicht nach dazu, dass sich das Gestein in den Alpen lockert, weil gefrorene Schichten antauen oder eindringendes Wasser Druck erzeugt. Auf der Axenstraße am Vierwaldstätter See sind täglich mehr als 15.000 Fahrzeuge unterwegs.