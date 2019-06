Ein schwedisches Gericht hat einen Antrag auf Haftbefehl wegen Vergewaltigung gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft wollte vor dem Bezirksgericht in Uppsala damit auch ein Auslieferungsverfahren gegen Assange in Gang bringen. Er sitzt aktuell in Großbritannien in Haft. Die Klägerin befürchte, dass Assange flüchten werde. Dessen Anwalt wies das zurück, sein Mandant befinde sich schließlich in Großbritannien im Gefängnis.