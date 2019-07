In Schweden gilt seit heute ein strengeres Rauchverbot. An öffentlichen Orten, zum Beispiel auf Spielplätzen oder an Eingangsbereichen von Bars und Restaurants ist rauchen jetzt verboten - das gilt auch für E-Zigaretten. Schweden will bis 2025 komplett raucherfrei werden. Vor drei Jahren gaben noch elf Prozent der Schweden an, täglich zu rauchen.