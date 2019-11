per Mail teilen

Der Bundestag hat eine Impfpflicht gegen Masern beschlossen. Das soll die gefährliche Infektion rigoroser bekämpfen. Gesundheitsminister Spahn hatte sich für die Regel eingesetzt.

Eltern müssen ab nächstem Jahr vor der Aufnahme ihrer Kinder in Kitas oder Schulen nachweisen, dass diese geimpft sind. Bei Verstößen sollen Bußgelder bis zu 2.500 Euro drohen.

Dauer 1:02 min Bundestag beschließt Impfpflicht Kilian Pfeffer berichtet.

Impfpflicht ab 1. März 2020

Der Bundesrat muss noch zustimmen, dann tritt die Impfpflicht zum 1. März 2020 in Kraft. Für Kinder, die schon in der Kita oder in der Schule sind, ist bis 31. Juli 2021 nachzuweisen, dass sie geimpft sind oder die Masern schon hatten.

Die Impfpflicht soll auch für Beschäftigte in Kitas und Schulen und medizinischen Einrichtungen sowie für Bewohner und Mitarbeiter in Unterkünften für Asylbewerber gelten. In namentlicher Abstimmung votierten 459 Abgeordnete für das Gesetz, 89 lehnten es ab, 105 enthielten sich.

Kritiker fürchten weniger Impfungen durch Pflicht

Die Kritiker einer Impfpflicht befürchten, dass sie dazu führen könnte, dass die Impfquote aus Widerstand gegen eine Pflicht wieder sinkt. Stattdessen plädieren sie für mehr Aufklärung.

Spahn: "Masernschutz ist Kinderschutz"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verteidigte die Impfflicht gegenüber Kritikern mit den Worten "Masernschutz ist Kinderschutz." Es gehe darum, gerade die Schwächsten in der Gesellschaft zu schützen.

Spahn will mit der Impfpflicht die Schutzquote auf mindestens 95 Prozent erhöhen. Diese Quote gilt laut Weltgesundheitsorganisation als Schwelle, ab der auch Menschen ausreichend geschützt sind, die sich nicht oder noch nicht impfen lassen können, wie junge Säuglinge oder chronisch Kranke.

Krankenkassen sollen an Impftermine erinnern

Das neue Gesetz geht zudem über die reine Impfpflicht hinaus: So soll der öffentliche Gesundheitsdienst wieder mehr freiwillige Reihenimpfungen in Schulen durchführen. Auch dürfen Krankenkassen künftig Versicherte an Impftermine erinnern. Zudem ist Geld für Aufklärung vorgesehen.