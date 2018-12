Schulze will Tabakindustrie zur Kasse bitten

Bundesumweltministerin Svenja Schulze will die Tabakindustrie an den Kosten für die Beseitigung von Zigarettenkippen beteiligen. Wer Wegwerfartikel herstelle, müsse für den Müll mitverantwortlich sein, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Ministerin will in der EU dafür werben, dass die Tabakindustrie die Kosten für die Reinigung öffentlicher Flächen teilweise tragen muss. Das EU-Parlament hatte laut dem Bericht schon entsprechenden Druck Richtung Tabakbranche gemacht.