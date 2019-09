Schulze will Ölheizungen verbieten

Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze will Ölheizungen in Deutschland langfristig verbieten. Die SPD-Politikerin hat der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gesagt, alte Ölheizungen sollten in den kommenden zehn Jahren - auch mit staatlichen Zuschüssen - noch umgerüstet werden. Danach sollten keine neuen mehr dazu kommen. Um die Klimaziele für 2030 zu erreichen, braucht es nach Ansicht von Schulze einen Mix aus Anreizen und Verboten. Appelle an die Vernunft würden nicht genügen. Auch die Union und die Grünen sind dafür, dass künftig mehr gegen Ölheizungen getan wird.