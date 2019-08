Schulze will Klimaprämie für Waldbesitzer

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will Waldbesitzer belohnen, wenn sie Maßnahmen für den Klimaschutz treffen. Im "Spiegel" schlägt Schulze Prämien vor: Diese sollen diejenigen bekommen, die den Waldumbau am Klimaschutz ausrichten und nicht an der Holzproduktion. Wenn der Staat Waldbesitzer beim Wiederaufbau der Wälder finanziell unterstütze, müsse auch die Gesellschaft etwas davon haben, sagte die SPD-Politikerin. Die Prämien sollten aber nicht mit der Gießkanne verteilt werden, sondern an klare Kriterien gebunden sein.