Schulze geht mit Klimaschutz-Gesetz in die Offensive

Nach der SPD-Niederlage bei der Europawahl ist Umweltministerin Svenja Schulze mit ihrem neuen Klimagesetz in die Offensive gegangen. Sie hat den Entwurf zur Abstimmung in die Ressorts verschickt, und das gegen den Willen des Kanzleramts. Es sei Zeit für den nächsten Schritt, sagte die SPD-Politikerin zur Begründung. Sie könne nicht länger auf die Befindlichkeiten in der Union Rücksicht nehmen. Unions-Umweltexperte Georg Nüßlein kritisierte das Verhalten und sagte, die SPD verliere angesichts des schlechten Wahlergebnisses offenbar die Nerven. Schulze will per Gesetz regeln, um wieviel Bereiche wie Verkehr, Industrie oder Landwirtschaft ihren Treibhausgas-Ausstoß senken müssen, damit Deutschland das Klimaschutzziel für 2030 einhalten kann. Wie das genau umgesetzt werden soll, will sie den Fachressorts überlassen.