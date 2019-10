Schließung der Fridolinschule

Die Fridolinschule ist aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres gesperrt - so steht es seit heute Morgen an den Türen zum Schulhof der größten Lörracher Grundschule. Wegen mehrerer Mängel am Gebäude wollte die Rektorin die Verantwortung nicht länger tragen und hat zum Ärger der Stadt Lörrach entschieden: "Ich gehe mit keinem Schüler da rein." Die Schüler der Fridolinschule werden heute deshalb an anderen Orten der Stadt unterrichtet oder betreut.