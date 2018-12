Schuldenstand der deutschen Großstädte

Deutsche Großstädte haben weniger Schulden als vor einem Jahr. Das steht in einer Studie des Finanzunternehmens Ernst & Young. Insgesamt verringerte sich die Verschuldung um 1,7 Prozent. Grund ist nach Ansicht der Fachleute die gute wirtschaftliche Entwicklung in Bayern und in Ostdeutschland. Ostdeutsche Großstädte haben demnach ihre Pro-Kopf-Verschuldung in den vergangenen fünf Jahren um durchschnittlich zwölf Prozent gesenkt, westdeutsche Großstädte nur um ein Prozent. Die wenigsten Schulden haben Braunschweig, Jena und Dresden. Am Ende der Tabelle steht Mülheim an der Ruhr.