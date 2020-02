Nach den Schüssen in Hanau mit mindestens elf Toten hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen. Nach dpa-Informationen sind Hinweise auf ausländerfeindliche Motive des mutmaßlichen Täters der Grund dafür.

"Wegen der besonderen Bedeutung des Fall", so ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, habe der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich gezogen. In einem Bekennerschreiben soll der mutmaßliche Täter nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" ausländerfeindliche und rassistische Motive geäußert haben.

Die Gewalttaten begannen am späten Mittwochabend in Hanau: In und vor zwei Shisha-Bars wurden mindestens neun Menschen erschossen. Zudem gab es zahlreiche Verletzte. Nach Polizeiangaben flüchtete der mutmaßliche Täter in den Stadtteil Kesselstadt. Dort wurde er tot neben einer weiteren Leiche aufgefunden.

Wie SWR-Terrorismusexperte Holger Schmidt auf Twitter schreibt, handelt es sich um die tote Mutter des mutmaßlichen Täters, der 43 Jahre alt sein soll.

Im Audio berichtet ein Augenzeuge in Hanau über zwei Mal sechs Schüsse:

Dauer 0:32 min "Schreiende Leute, Polizei, Maschinengewehre" Schüsse in Hanau - ein Augenzeuge berichtet

Schüsse in zwei Bars

Ein Tatort war in der Innenstadt im Bereich des Heumarkts, wo offenbar vier Menschen getötet wurden. Ein weiterer Tatort liegt rund 2,5 Kilometer entfernt am Kurt-Schumacher-Platz. Dort wurden mindestens fünf Menschen getötet. Der Platz liegt im Stadtteil Kesselstadt - wo die Polizei später eine Wohnung stürmte und zwei weitere Leichen fand, darunter der mutmaßliche Täter.

Das war ein furchtbarer Abend, der wird uns sicherlich noch lange, lange beschäftigen und in trauriger Erinnerung bleiben. Der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky

Im "ARD-Morgenmazin" berichtete HR-Reporter Oliver Feldforth über den Stand der Ermittlungen.

Großeinsatz der Polizei

Gerüchte über einen weiteren Tatort im Stadtteil Lamboy bestätigten sich nicht. Auch dort war die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auf der Suche nach dem Täter wurden Drohnen und auch ein Hubschrauber eingesetzt. Hanau liegt 20 Kilometer östlich von Frankfurt und hat rund 100.000 Einwohner.