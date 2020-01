Schüsse auf Bürgerbüro von Bundestagsabgeordnetem Diaby

Unbekannte haben auf das Bürgerbüro des SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby in Halle geschossen. Die Polizei bestätigte mehrere Einschusslöcher in einer Fensterscheibe. Zum Tatzeitpunkt war das Büro nicht besetzt. Die Polizei und der Staatschutz ermitteln. Der Vorsitzende des SPD-Landesverbandes Sachsen-Anhalt, Burkhard Lischka, kritisierte die Schüsse als Angriff auf das Herz der Demokratie. Diaby wurde im Senegal geboren und kam in den 1980er Jahren in die DDR. Er wurde bereits mehrfach Opfer rassistischer Anfeindungen und erhielt Morddrohungen.