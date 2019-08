Israelische Soldaten haben an der Grenze zum Gazastreifen erneut einen Palästinenser erschossen. Der Mann soll zuvor am Sicherheitszaun auf israelische Truppen geschossen haben. Israel macht die Hamas verantwortlich. Bereits am Samstag sind bei einem ähnlichen Zwischenfall vier Palästinenser an der Grenze getötet worden. Israel blockiert seit 12 Jahren den Gazastreifen. In dem Küstenstreifen leben zwei Millionen Menschen unter schwierigen Bedingungen.