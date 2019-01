Tausende Schüler im Südwesten beteiligen sich an Demonstrationen für mehr Klimaschutz - und folgen damit einer Aktion, die aus Schweden kommt.

Etwa 3.500 Jugendliche sind es zum Beispiel in Freiburg, rund 600 in Mainz, in Saarbrücken waren schätzungsweise 2.000 Schüler auf der Straße. Die Schüler fordern generell mehr Einsatz der Politik für das Klima, haben aber auch konkrete Anliegen - in Mainz zum Beispiel verlangen sie einen besseren öffentlichen Nahverkehr und mehr Grünflächen.

"Fridays for Future"

Die Demonstrationen gehen auf eine Aktion einer schwedischen Schülerin zurück. Sie protestiert seit Monaten jeden Freitag vor dem Parlament in Stockholm gegen die aktuelle Klimapolitik - unter dem Motto "Fridays for Future" ("Freitage für die Zukunft").