Schüler wollen späteren Unterrichtsbeginn

Der Schulunterricht in Deutschland sollte nach Ansicht von Kindern später beginnen. Laut einer Umfrage des KIKA von ARD und ZDF wünschen sie sich im Schnitt als Beginn der ersten Stunde die Zeit von 8 Uhr 40. Auch in vielen Nachbarländern beginnt die Schule oft erst ab halb neun, in Deutschland dagegen oft zwischen sieben und acht Uhr. Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin ist ebenfalls für einen späteren Schulbeginn. Eine halbe Stunde weniger Schlaf senke die Leistungsfähigkeit in der Schule um 30 Prozent.