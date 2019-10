Schüler stirbt bei schwerem Erdbeben auf Philippinen

per Mail teilen

Ein 15-jähriger Schüler ist bei einem schweren Erdbeben auf den Philippinen ums Leben gekommen. In seiner Schule seien Trümmer herabgefallen, teilte die Verwaltung der Stadt Magsaysay mit, mehrere andere Kinder wurden verletzt. Das Beben hatte laut philippinischen Behörden eine Stärke von 6,6; nach Angaben der US-Erdbebenwarte war es noch etwas stärker. Auf Videos in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie Menschen aus Gebäuden fliehen, unter anderem aus Schulen und Krankenhäusern. Vor rund zwei Wochen waren bei einem ähnlich starken Beben in derselben Gegend sieben Menschen ums Leben gekommen. Die Philippinen liegen auf dem Pazifischen Feuerring, wo sich rund 90 Prozent aller Erdbeben weltweit ereignen.