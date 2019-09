Schriftsteller Günter Kunert mit 90 Jahren gestorben

Der Dichter und Schriftsteller Günter Kunert ist tot. Nach Angaben seiner Familie starb er nach schwerer Krankheit im Alter von 90 Jahren in der Nähe von Itzehoe. Kunert gilt als einer der vielseitigsten deutschen Schriftsteller der Gegenwart. 1950 erschien sein erster Gedichtband "Wegschilder und Mauerinschriften" und in diesem Jahr der kritische DDR-Roman "Die zweite Frau". 1976 gehörte er in der DDR zu den Erstunterzeichnern der Petition gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann. 1979 durfte Kunert in den Westen ausreisen.

