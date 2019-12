Schottland will raus aus Großbritannien

Nach der Wahl in Großbritannien strebt die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon eine mögliche Abspaltung von England an. Sturgeon sagte, jetzt sei die Zeit für das schottische Volk gekommen, über seine Zukunft zu entscheiden. Sie kündigte an, schon kommende Woche Details vorzulegen, wie ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum auf den Weg gebracht werden könnte. Beim ersten Referendum 2014 hatte die Mehrheit der Schotten für einen Verbleib im Königreich gestimmt. Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley, sagte, sie befürchte ein Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreichs. Wie Schottland könnten auch Wales und Nordirland versuchen, sich von England abzuspalten, um in der EU bleiben zu können.