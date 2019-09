Schottische Regierungschefin Sturgeon in Berlin

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon bereitet weiter ein neues Unabhängigkeitsreferendum in ihrem Land vor. Das hat sie bei Gesprächen in Berlin bekräftigt. Sie gehe davon aus, dass Schottland in den nächsten Jahren unabhängig von Großbritannien werde. Ihr Land wolle künftig ein eigenständiges EU-Mitglied sein. Eine Mehrheit der Schotten will den Brexit nicht. Das zeigen Umfragen. Im ersten Unabhängigkeitsreferendum 2014 hatten sich die Wähler für den Verbleib bei Großbritannien ausgesprochen. Das war aber vor der Brexit-Diskussion.