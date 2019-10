Schotten demonstrieren für Unabhängigkeit von Großbritannien

per Mail teilen

In Edinburgh haben heute tausende Menschen dafür demonstriert, dass Schottland unabhängig von Großbritannien wird. Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon schrieb auf Twitter, die Unabhängigkeit werde sicher kommen. Sie hatte angekündigt, im Falle eines Brexits in den kommenden zwei Jahren finde eine weitere Volksabstimmung zur Unabhängigkeit statt. Am Mittwoch warf die Regierungschefin dem britischen Premier Boris Johnson vor, er plane einen Brexit ohne ein Abkommen mit der EU. Das sei gegen den Willen Schottlands.