Scholz zu Eurozonen-Budget

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich zufrieden geäußert, dass es künftig einen eigenen Haushalt für die Eurozone geben wird. Da sei richtig was gelungen, sagte der SPD-Politiker. Jetzt könnten die Mitgliedsstaaten Investitionen und Reformen in der Eurozone gemeinsam voranbringen. Die EU-Finanzminister haben sich in der Nacht auf einen Haushalt ab 2021 verständigt. Dieser soll 17 Milliarden Euro umfassen. Experten monieren, eine mittelgroße Stadt werde mehr Geld zur Verfügung haben als die ganze Währungsunion in ihrem gemeinsamen Budget.