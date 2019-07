Scholz will stärker gegen Geldwäsche vorgehen

per Mail teilen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will stärker gegen Geldwäsche vorgehen. Vor allem auf dem Immobilienmarkt müsse man genauer hinschauen, sagte Scholz den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Am Mittwoch will die Bundesregierung einen Gesetzentwurf auf den Weg bringen. Dadurch sollen beispielsweise Immobilienmakler und Auktionshäuser verpflichtet werden, Verdachtsfälle zu melden. Außerdem soll die Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes mehr Kompetenzen bekommen. Scholz sagt, Deutschland habe dadurch künftig die höchsten Standards beim Kampf gegen Geldwäsche.