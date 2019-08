per Mail teilen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat erstmals erklärt, warum er jetzt doch bereit ist, für den SPD-Vorsitz zu kandidieren. Er sagte der "Bild am Sonntag", es tue der Partei nicht gut, wenn es so rüberkomme, als ob sich keiner traue - das stimme ja nicht. Scholz hatte eine Kandidatur wochenlang ausgeschlossen und auf sein zeitraubendes Regierungsamt verwiesen. Die Bewerbungsfrist für den SPD-Vorsitz endet am 1. September.