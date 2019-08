Scholz will mit Klara Geywitz für SPD-Vorsitz kandidieren

per Mail teilen

Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will bei der Wahl zum SPD-Parteivorsitz zusammen mit der Potsdamer Landtagsabgeordneten Klara Geywitz antreten. Die 43 Jahre alte gebürtige Potsdamerin ist Mitglied im Parteivorstand und war an den Verhandlungen zum Koalitionsvertrag der Großen Koalition beteiligt. Seit 2004 sitzt sie im Potsdamer Landtag und kandidiert auch bei der Landtagswahl am 1. September. Zuerst hat "Focus online" über die Personalie berichtet. Scholz hatte seine Kandidatur vergangene Woche bekannt gegeben und angekündigt, sich mit einer Partnerin als Doppelspitze zu bewerben.