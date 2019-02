Scholz will Forschung mit Milliarden fördern

per Mail teilen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will nach Medienberichten die Forschung in deutschen Unternehmen fördern. Dafür seien insgesamt fünf Milliarden Euro an Steuererleichterungen für die Firmen vorgesehen, berichten mehrere Zeitungen. Bund und Länder sollen den Betrag jeweils zur Hälfte finanzieren. Gefördert werden ausschließlich Forschungsprojekte im Inland. Die Unternehmen können dafür bis zu 500.000 Euro im Jahr von der Steuer absetzen. Die geplante Forschungsförderung steht bereits im Koalitionsvertrag. Über Einzelheiten wurde bisher aber noch gestritten. Die SPD etwa wollte erreichen, dass nur kleinere und mittlere Firmen profitieren, konnte sich damit aber nicht gegen die Union durchsetzen.