Scholz verteidigt Haushalt gegen Kritik

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat seinen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr gegen Kritik verteidigt. Keine Regierung habe bisher mehr für Investitionen ausgegeben als die jetzige, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Er reagierte damit unter anderem auf Kritik der Wirtschaftsverbände, die zu hohe Sozialausgaben beklagt hatten. Das Bundeskabinett hatte am Vormittag den Haushaltsentwurf gebilligt. Er sieht Ausgaben von knapp 360 Milliarden Euro vor. Das sind 2,7 Milliarden weniger als ursprünglich geplant. Der SPD-Politiker will weiter ohne neue Schulden auskommen. Außerdem beschloss das Kabinett strengere Regeln für den Rüstungsexport.