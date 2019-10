Scholz gibt AfD Mitschuld an Anschlag in Halle

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) gibt der AfD eine Mitverantwortung für den Anschlag eines Rechtsextremisten auf eine Synagoge in Halle. Die AfD könne ihre Verantwortung in dieser Frage nicht verleugnen, sagte der Finanzminister den Funke-Zeitungen. Die rassistisch motivierte Tat sei in einem Milieu entstanden, das nicht nur im Netz, sondern auch in Landtagen und im Bundestag Parolen von rechts rufe. Ein schwer bewaffneter Deutscher hatte vor einer Woche versucht, in eine mit 50 Gläubigen besetzte Synagoge zu kommen. Als das misslang, erschoss er eine Frau und einen Mann.