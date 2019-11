Scholz: Keine neuen Schulden 2020

per Mail teilen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat seine Haushaltspläne für das kommende Jahr verteidigt. In der abschließenden Debatte im Bundestag sagte er, die große Koalition wolle weiter ohne neue Schulden auskommen. Der Etat sieht Ausgaben von mehr als 360 Milliarden Euro vor. Die Regierung plant unter anderem, mehr in den Ausbau von Kindertagesstätten und Schulen zu investieren. Die Opposition im Bundestag kritisierte die Haushaltplanungen. Linke und Grüne warfen der Regierung vor, zu wenig gegen die soziale Ungleichheit zu tun. Die FDP vermisst Investitionen in die digitale Infrastruktur. Die AfD beschuldigte die große Koalition, auf Kosten späterer Generationen zu wirtschaften.