Sturm, Regen und wieder mehr Schnee - der Süden Bayerns muss mit großen Problemen durch zusätzliche Schneemassen rechnen.

In den bayerischen Katastrophengebieten haben in der Nacht neue Schneefälle und Regen eingesetzt. In einigen Hochlagen rechnen die Meterologen im Laufe des Sonntags mit bis zu einem Meter Neuschnee. Zudem herrscht Sturmgefahr, die ab 800 Meter zu starken Schneeverwehungen führen kann. Eine mildere Luft in den niedrigeren Lagen sorgt dagegen für Regen und macht den Schnee schwerer. Das erhöht die Einsturzgefahr der Dächer von Häusern und Hallen.

Dauer 00:30 min Höchste Unwetterwarnstufe in vielen Kreisen Auf Bayern berichtet Daniel Kropp.

5.000 Helfer im Einsatz

Um dem entgegenzuwirken hat Bayern 500 zusätzliche Bereitschaftspolizisten in die tief verschneiten südlichen Landkreise geschickt. Insgesamt sind jetzt rund 5.000 Kräfte im Einsatz. Sie müssen vor allem einsturzgefährdete Dächer vom Schnee befreien. In den meisten bayerischen Landkreisen an den Alpen gilt weiterhin der Katastrophenfall.

Wegen des Tauwetters drohen Überschwemmungen an mehreren Flüssen nördlich der Donau und in den Alpen. In Österreich steigt die Lawingegefahr. Dort kamen am Samstag drei Skifahrer aus Oberschwaben ums Leben. Ein vierter Mann wird noch vermisst.

In Kempten sperrte die Stadt vorsorglich elf Sporthallen. Sie sollen bis einschließlich Dienstag geschlossen bleiben, weil sich das Gewicht auf den Dächern durch die neuen Niederschläge weiter erhöht.